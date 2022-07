Sampdoria, gita in elicottero sul ghiacciaio: c'è anche Thorsby. Il video

di Matteo Angeli

Primo giorno di riposo per i blucerchiati: qualcuno è rimasto a rilassarsi in paese, altri hanno partecipato alla suggestiva visita sul ghiacciaio

Dal Nostro inviato

A Ponte di Legno

Primo giorno di riposo per la truppa di Marco Giampaolo in quel di Ponte di Legno con tanto di pranzo di gruppo un po' più libero del solito. C'è chi ne ha approfittato per rilassarsi in paese e in hotel e chi, invece, ha partecipato a una suggestiva visita dall'alto del ghiacciaio Presena, nei pressi del Tonale, a tremila metri di altezza.

Tra i presenti anche Morten Thorsby, sempre più vicino a salutare la Sampdoria per accasarsi in Bundesliga, dove indosserà la maglia dell'Union Berlino.