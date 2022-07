Sampdoria, Pjaca a un passo: sarà lui il primo colpo

di Redazione

Arriverà praticamente a costo zero e firmerà un triennale. Nello scacchiere di Giampaolo andrà a giocare esterno di sinistra

Dal nostro inviato

a Ponte di Legno

Marco Pjaca sarà il primo colpo della Sampdoria. La società blucerchiatasta definendo con la Juventus gli ultimi dettagli per il trasferimento.

Reduce dal prestito della scorsa stagione al Torino, Pjaca non è stato riscattato dal club di Cairo ed è quindi tornato al club bianconero proprietario del cartellino.

La Sampdoria avrebbe voluto prenderlo a zero l'anno prossimo quando terminerà il contratto con il club bianconero ma sta trovando l'accordo per anticipare i tempi. Arriverà praticamente a costo zero e firmerà un triennale.

L'esterno, nell'idea di Giampaolo, andrà a giocare esterno di sinistra. Il tecnico blucerchiato proverà quindi a rilanciare un giocatore dalle indubbie qualità ma che non è mai riuscito a convincere in maniera definitiva.