Sampdoria, i compagni giocano ma Bonazzoli è solo in tribuna

di Matteo Angeli

Dal nostro inviato

a Ponte di Legno

Niente partita in famiglia per Federico Bonazzoli costretto a guardare la sfida tra i compagni dalla tribuna. Qualche seggiolino più in là ci sono Giampaolo e Osti. Lui tutto solo osserva il campo un po' pensieroso.

Il suo destino è ormai lontano dal mondo blucerchiato anche se la Salernitana sembra aver mollato la presa. Piace a Verona e Monza. La telenovela continua...