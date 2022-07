Sampdoria, Rincon e Caputo si fanno biondi mentre arriva il divieto di bagnare il campo

di Matteo Angeli

l lcaldo si fa sentire anche in Alta Val Camonica. Ieri l'allenamento del pomeriggio è iniziato quaranta minuti in ritardo

Dal nostro inviato

a Ponte di Legno

Sono gli ultimi giorni di ritiro e quindi ogni cosa può servire per rompere un po' la monotonia. E' quello che hanno pensato Rincon e Caputo che si sono presentati al campo di allenamenti con i capelli biondi. Facile immaginare le battute e le risate dei loro compagni.

Intanto il caldo si fa sentire anche in Alta Val Camonica. Ieri l'allenamento del pomeriggio è iniziato mezz'ora dopo il solito proprie per provare a "guadagnare" qualche grado. Anche oggi potrebbe uccedere lo stesso.

Anche la siccità da queste parti è un problema serio. Da quando la Sampdoria è arrivata a Ponte di Legno non è mai piovuto, cosa davvero particolare in montagna quando il tempo cambia sempre molto velocemente.

Per evitare sprechi il Comune ha fatto un'ordinanza che implica anche il divieto di bagnare il campo dove la squadra blucerchiata.