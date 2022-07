Sampdoria, via anche Bonazzoli: lo aspetta la Salernitana

di Matteo Angeli

Nelle casse blucerchiate andranno 4,5 milioni euro. Al giocatore un quadriennale dino al 2026

Dal nostro inviato

a Ponte di Legno

Ultimi giorni in blucerchiato per Federcio Bonazzoli che domani sera tornerà a Genova con la squadra e poi saluterà i compagni. Lo attende la Salernitana. Praticamente conclusa la trattativa che porterà nelle casse blucerchiate 4,5 milioni di euro. Al giocatore un contratto quadriennale fino al 2026.

Decisiva la telefonata fatta dal presidente della Salernitana Iervolino al giocatore che negli ultimi giorni tentennava perchè chiedeva un contratto migliore rispetto alla prima proposta.

Lo stesso presidente Iervolino qualche ora si fa si era espresso così: “Noi dobbiamo prendere giocatori funzionali al sistema di gioco, ma anche calciatori bravi. Bonazzoli per me è formidabile, è perfetto per la nostra piazza. Il mio pensiero è quello di formare una coppia Piatek-Bonazzoli, in attacco vogliamo due campioni. Su questo non c’è dubbio”.