Sampdoria, Iervolino chiama Bonazzoli: "Ti voglio alla Salernitana"

di Redazione

Da settimane si aspetta la decsione del ragazzo che sta riflettendo se accettare oppure no l'offerta del club campano

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino è tornato a parlare di mercato e del giocatore della Sampdoria Federico Bonazzoli ormai ai margini nel suo attuale club.

“Vi confesso che ho sentito Bonazzoli, gli ho telefonato personalmente e gli ho trasmesso la mia stima e mi piace tantissimo. Lo vorrei fortemente a Salerno, è un ragazzo d'oro".

E poi ancora: "Ci sono reali possibilità di prendere Piatek. Il calciomercato è davvero un…mercato. C’è un modo di portare avanti gli affari che è difficile da comprendere, i calciatori sono spesso guardinghi perché spesso arrivano altre proposte e non scelgono in base a progetti tattici o di vita. Secondo me è un aspetto molto singolare, che in parte mi lascia perplesso. A me piace Piatek, ma seguo anche altri top player".

Da settimane si aspetta la decisione di Bonazzoli che sta riflettendo se accettare oppure no l'offerta del club campano. Chissà che la telefonata del presidente non lo abbia definitamente convinto.