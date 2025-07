Salis: "Skymetro non si farà, la Valbisagno è stata illusa ma noi troveremo soluzione per la mobilità"

Silvia Salis, sindaca di Genova, annuncia l'accantonamento definitivo del progetto di tram sopraelevato dopo l'infruttuosa richiesta di proroga al Mit. L'annuncio è arrivato via social.

"Lo Skymetro non si farà. Non abbatteremo nessuna scuola - dice la Salis - per un progetto non cantierabile su cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non intende concedere proroghe, neppure quella chiesta dalla precedente amministrazione.

Lo Skymetro non si farà perché mancano i requisiti fondamentali: approvazioni non ottenute, fondi insufficienti, modifiche tecniche incompatibili coi tempi a disposizione. Eppure, la precedente amministrazione – che tutto questo lo sapeva già e che non a caso il 16 maggio aveva chiesto un'ennesima proroga – ha speso 19 milioni di euro pubblici in tre anni, senza portare a casa un solo progetto realizzabile.

È ora di dirlo con chiarezza: la Val Bisagno è stata illusa, e a pagarne il prezzo rischiavano di essere i cittadini, gli studenti, le famiglie del quartiere.

Noi non facciamo propaganda. Ci mettiamo al lavoro, subito, per garantire alla vallata e ai suoi abitanti un trasporto rapido, sostenibile e davvero utile. Lo faremo ascoltando le persone, confrontandoci con tutte le istituzioni, trovando quanto prima una soluzione concreta e praticabile.

La mobilità pubblica non può essere un sogno sospeso. È un diritto. E chi oggi abita la Val Bisagno sa che questo diritto è stato calpestato dalle fantasie di chi ci ha preceduti. Lo garantiremo noi - conclude - con un progetto condiviso, serio e realizzabile".

