Ottant’anni al fianco delle persone: Inca Cgil festeggia a Genova la storia delle tutele

Genova si prepara ad accogliere una giornata di riflessione e celebrazione dedicata a uno dei pilastri della tutela dei diritti nel nostro Paese. Venerdì 19 dicembre, a partire dalle 9.30, il Salone del Minor Consiglio di Palazzo Ducale ospiterà l’iniziativa con cui il Patronato Inca Cgil celebra l’ottantesimo anniversario dalla sua fondazione.





L’appuntamento segna un passaggio simbolico tra memoria e futuro: ottant’anni di impegno continuo per dare concretezza ai diritti e per rappresentare un punto di riferimento quotidiano per lavoratrici, lavoratori, pensionati e cittadini. Nato nel 1945, all’indomani della fine della guerra, Inca Cgil ha costruito nel tempo una rete di protezione sociale che oggi lo rende il patronato più grande d’Italia, attivo anche a livello internazionale.





Nel corso della mattinata verrà ripercorsa l’evoluzione dell’attività del patronato, con particolare attenzione al contesto ligure. Il coordinatore regionale Inca, Marco De Silva, presenterà dati e risultati che raccontano l’impegno sul territorio in ambiti fondamentali come previdenza, salute e sicurezza sul lavoro, infortuni, malattie professionali e prestazioni socio-assistenziali.





All’incontro parteciperanno anche i rappresentanti della Cgil regionale: tra i saluti istituzionali è previsto l’intervento del segretario generale della Cgil Liguria, Maurizio Calà. Le conclusioni saranno affidate a Lorella Brusa, componente del Collegio di Presidenza nazionale Inca.





Un anniversario che non guarda solo al passato, ma rilancia il ruolo del patronato come “casa delle tutele”, capace di rispondere alle nuove fragilità sociali e ai bisogni di una società in continua trasformazione.

