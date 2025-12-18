Genova: la lunga notte di Tursi, lavori a oltranza in consiglio comunale per il bilancio

La seduta del consiglio comunale di Genova si è protratta per l’intera notte, nel tentativo di arrivare al voto sul bilancio previsionale. A bloccare l’iter è stato il mancato compromesso tra maggioranza e opposizione sulle modalità di esame e votazione di circa 950 tra emendamenti e ordini del giorno. Il clima si è progressivamente inasprito, alimentato anche da uno scambio di accuse affidato ai comunicati ufficiali.





Di fronte allo stallo, il presidente del consiglio comunale Claudio Villa ha deciso non solo di prorogare la chiusura dei lavori dalle 20 alle 23, ma di eliminarne del tutto il limite orario, consentendo alla seduta di andare avanti senza interruzioni. In serata i gruppi di minoranza avevano diffuso una nota molto dura, definendo la conduzione dell’aula “autoritaria e ricattatoria”. A stretto giro è arrivata la replica della coalizione progressista, che ha accusato l’opposizione di praticare un ostruzionismo pretestuoso.





Il confronto, già acceso nelle ore precedenti, si era concentrato sulle richieste avanzate dalla minoranza per accettare il contingentamento dei tempi di voto: tra queste, la presenza costante in aula della sindaca Silvia Salis. La prima cittadina ha chiarito che garantirà la sua partecipazione il più possibile, pur dovendo rispettare alcuni impegni istituzionali non rinviabili.





Anche oggi il consiglio comunale è chiamato a proseguire i lavori. L’amministrazione punta a chiudere l’iter e approvare il bilancio entro la giornata di venerdì.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.