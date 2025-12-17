Natale a Genova: la sindaca Salis ricevuta dall’arcivescovo Tasca

In occasione delle festività natalizie, la sindaca di Genova, Silvia Salis, è stata ricevuta questa mattina in udienza privata dall’arcivescovo Marco Tasca per il tradizionale scambio di auguri.





«Ringrazio padre Marco per la sua vicinanza e per la costante attenzione e sensibilità dimostrate nei confronti delle sfide del mondo del lavoro, che riguardano la nostra città e non solo – ha dichiarato la sindaca Salis – Accolgo con gratitudine il suo messaggio, che ci sprona a camminare insieme, valorizzando le differenze e mettendo tutto il nostro impegno al servizio del bene comune. A lui e a tutta la città rivolgo i miei auguri di un Natale sereno e ricco di speranza».

