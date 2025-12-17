Natale a Genova: la sindaca Salis ricevuta dall’arcivescovo Tasca
di Redazione
Prima cittadina: "Il monsignore ci sprona a camminare insieme, valorizzando le differenze e mettendo impegno al servizio del bene comune"
In occasione delle festività natalizie, la sindaca di Genova, Silvia Salis, è stata ricevuta questa mattina in udienza privata dall’arcivescovo Marco Tasca per il tradizionale scambio di auguri.
«Ringrazio padre Marco per la sua vicinanza e per la costante attenzione e sensibilità dimostrate nei confronti delle sfide del mondo del lavoro, che riguardano la nostra città e non solo – ha dichiarato la sindaca Salis – Accolgo con gratitudine il suo messaggio, che ci sprona a camminare insieme, valorizzando le differenze e mettendo tutto il nostro impegno al servizio del bene comune. A lui e a tutta la città rivolgo i miei auguri di un Natale sereno e ricco di speranza».
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Nuove tasse sotto l'albero, da imbarchi a Irpef, il punto da Palazzo Tursi
17/12/2025
di Carlotta Nicoletti
Tassa d’imbarco approvata in Comune e Irpef, Salis: “Scelte di buon senso, in continuità con il passato”
16/12/2025
di Carlotta Nicoletti
Polizia Locale di Genova, il calendario 2026 racconta la città e sostiene il Gaslini
16/12/2025
di Carlotta Nicoletti