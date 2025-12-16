Bucci come Mr. Wolf di 'Pulp Fiction'? Il paragone dem in aula fa insorgere Piana: "Offesa alle istituzioni"

Nella sala del consiglio regionale spunta Mr. Wolf, il personaggio di Harvey Keitel (nella foto) in 'Pulp Fiction'. A innescare la polemica è Armando Sanna, capogruppo del Partito democratico, che critica duramente l’operato del presidente della Regione Liguria paragonandolo al “risolutore di problemi” del film di Quentin Tarantino.

“Il presidente Bucci sembra Mr. Wolf: è venuto qui come risolutore dei problemi – afferma Sanna – ma a un anno dal suo insediamento non ha risolto nulla. Non ci sono politiche per la casa, il sistema sanitario è sempre più al collasso e sul trasporto pubblico non si investe davvero: anticipare risorse non significa fare una politica strutturale”.

Secondo il capogruppo Pd, la manovra di bilancio presentata oggi “manca di visione” e non risponde ai bisogni reali dei cittadini. “La domanda è: cosa c’è di positivo in questa riforma? Manca tutto – insiste – ed è per questo che abbiamo presentato numerosi emendamenti per correggere una manovra che non ascolta il territorio e non produce crescita”. Tra le proposte del Pd, Sanna cita asili nido gratuiti e misure concrete a sostegno delle famiglie.

Alle parole del capogruppo dem replica duramente il vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, che definisce il paragone “grave e inaccettabile” “Dai banchi del Pd si tenta di fare ironia con scelte infelici e affermazioni da querela – dichiara Piana –. Paragonare il presidente Bucci a Mr. Wolf non è una battuta: è un’offesa alle istituzioni”.

Piana sottolinea come il personaggio cinematografico evocato da Sanna sia “un criminale di professione” e accusa l’opposizione di aver superato il limite della critica politica. “Attribuire implicitamente questo ruolo al presidente della Regione è irrispettoso del suo mandato democratico, della sua storia e del suo operato. Ancora più grave è ribadire questo paragone in un comunicato scritto”.

Il vicepresidente conclude con un appello al confronto politico: “La critica è legittima se resta sui contenuti. Ci auguriamo che l’opposizione torni a un dibattito serio e responsabile, senza paragoni offensivi e fuori luogo”.

