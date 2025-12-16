Liguria: Bucci diventa nonno, è nata la nipotina Margherita

Una giornata destinata a restare nella memoria del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. Mentre in aula si apriva il confronto sul bilancio di previsione 2026-2028, l’agenda istituzionale ha incrociato un momento profondamente personale: Bucci è diventato nonno.





La notizia è emersa nel pomeriggio, alla ripresa dei lavori dopo la pausa pranzo, sorprendendo l’assemblea. È stato lo stesso presidente a condividerla, visibilmente emozionato, interrompendo per un attimo il clima formale della discussione. L’aula ha reagito con un applauso unanime, seguito dagli auguri dei consiglieri e dall’affetto degli assessori, che hanno voluto stringersi attorno a lui.





A rendere ancora più speciale la giornata, la nascita di Margherita, prima figlia di Francesca, che alla nascita pesa tre chili e mezzo. Un evento che ha mostrato un lato inedito dell’ex manager, solitamente noto per il suo stile razionale e misurato, ma questa volta protagonista di un’emozione condivisa

