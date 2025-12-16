Genova: 507 minori non accompagnati in carico al Comune, potenziata l’accoglienza

A Genova sono attualmente 507 i minori stranieri non accompagnati seguiti dal Comune, un numero superiore rispetto al 2024. L’aumento è dovuto sia a una permanenza più lunga dei ragazzi nelle strutture di accoglienza sia a un minor numero di uscite, con conseguente maggiore continuità nei percorsi di supporto.





Secondo la relazione dei valutatori del SAI centrale, che hanno monitorato le strutture ad ottobre ascoltando ragazzi e operatori, la qualità dell’intervento è alta: i percorsi educativi risultano completi e l’attività sia degli enti del terzo settore sia dei servizi comunali è efficace.





L’assessore ai servizi sociali Cristina Lodi ha spiegato che l’amministrazione sta affrontando due principali sfide: l’aumento dei minori presenti e la complessità di alcuni ragazzi con problematiche legate a dipendenze o esperienze di reati. Per rispondere all’emergenza, il Comune prevede di ampliare i posti SAI da 183 a 283 e di continuare l’esperienza dei setting emergenziali.





Inoltre, è stato presentato al Ministero del Lavoro un progetto per un HUB di pronta accoglienza con 20 posti per minori in emergenza. Lodi ha annunciato la volontà di istituire un tavolo interistituzionale con Prefettura, Forze dell’Ordine e Procure per monitorare gli arrivi, individuare eventuali fenomeni di traffico di minori e rafforzare il coordinamento con la Regione Liguria, con l’obiettivo di creare una struttura sociosanitaria specializzata per ragazzi con dipendenze o fragilità psicosociali.

