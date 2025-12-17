Politica

Regione Liguria: una sola azienda per il trasporto pubblico locale regionale

di Carlotta Nicoletti

Ne parlano a Telenord Stefano Giordano (M5S), Federico Bogliolo (NM), Alessio Piana (Lega) e Armando Sanna (Pd)

Regione Liguria: una sola azienda per il trasporto pubblico locale regionale. Della novità parlano a Telenord i consiglieri regionali Stefano Giordano (M5S), Federico Bogliolo (NM), Alessio Piana (Lega) e Armando Sanna (Pd)


