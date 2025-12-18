Imperia, elezioni provinciali: seggi aperti, Claudio Scajola unico candidato alla presidenza

Sono aperti dalle 8 di questa mattina e chiuderanno alle 20 i seggi per le elezioni del presidente e del Consiglio provinciale di Imperia. L’unico candidato alla presidenza è l’uscente Claudio Scajola, attuale sindaco di Imperia.





Gli aventi diritto al voto sono 764 tra sindaci e consiglieri comunali di tutti i Comuni della provincia. A ciascun elettore vengono consegnate due schede: una per l’elezione del presidente e una per il rinnovo del Consiglio provinciale, nella quale è possibile esprimere una preferenza tra i candidati della lista prescelta.





L’attribuzione dei dieci seggi del Consiglio provinciale avverrà con il metodo D’Hondt. A sostenere Scajola è la lista “Riviera dei Fiori e delle Alpi”, che presenta i candidati Ornella Agnese (Chiusanico), Gabriele Amarella (Ventimiglia), Marzia Baldassarre (Bordighera), Mario Conio (Taggia), Flavio Di Muro (Ventimiglia), Alessandro Mager (Sanremo), Enrico Pira (Pieve di Teco), Manuela Sasso (Molini di Triora), Sara Laura (San Biagio della Cima) e Cristiano Za Garibaldi (Diano Marina).





In corsa per il Consiglio anche la lista “Riviera bene comune”, senza candidato alla presidenza, composta da Daniela Bozzano (Imperia), Gabriele Cascino (Taggia), Marco Cassini (Sanremo), Denise Gaminera (Bajardo), Augusto Peitavino (Isolabona) e Valentina Ventura Boeri (Santo Stefano al Mare).

