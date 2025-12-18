Camera, Commissione Difesa, un caso in Forza Italia: resta Fascina, fuori Bagnasco che dice "A volte essere bravi è penalizzante"

La decisione presa da Antonio Tajani a Bruxelles, a margine del vertice del Partito popolare europeo, ha aperto una frattura interna a Forza Italia. Il leader azzurro ha stabilito che Marta Fascina continuerà a far parte della commissione Difesa della Camera, nonostante un tasso di assenze tra i più alti dell’intera legislatura. A lasciare l’organismo parlamentare saranno invece Roberto Bagnasco e Pino Bicchielli.

Alla base della scelta c’è un problema di equilibri numerici: negli ultimi mesi la presenza di Forza Italia in commissione Difesa è aumentata oltre il consentito, anche a seguito dei passaggi di Nino Minardo dalla Lega e di Bicchielli da Noi Moderati. Gli uffici di Montecitorio hanno quindi chiesto una riduzione dei componenti, imponendo al partito una selezione.

In molti avevano indicato Fascina come la candidata più naturale all’uscita, vista la sua partecipazione minima ai lavori — pari a circa il 94% di assenze — ma la deputata ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di rinunciare all’incarico, rivendicando una scelta che, a suo dire, risalirebbe direttamente a Silvio Berlusconi. Alla fine la linea è passata: Fascina resta, insieme a Giorgio Mulè e Gloria Saccani Jotti, destinata a diventare capogruppo.

La decisione ha però provocato la dura reazione di Roberto Bagnasco, che dovrà ora spostarsi in commissione Affari sociali. "Mi spiace perché alla Difesa stavo facendo un buon lavoro. Che dire? A volte essere bravi finisce per essere penalizzante. L'aumento del nostro gruppo parlamentare ha imposto un riequilibrio nelle commissioni, vuol dire che tornerò agli Affari sociali dove mi ero trovato bene".

