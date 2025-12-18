Elly Schlein: blitz a Genova per parlare di Gaza, possibile incontro con la sindaca Salis

Elly Schlein, segretaria nazionale Pd, è attesa a Genova per partecipare a un’iniziativa aperta al pubblico. La segretaria nazionale del Partito democratico sarà presente questa sera, a partire dalle 20, negli spazi di Music for Peace, in via Balleydier.

L’incontro, organizzato insieme a Stefano Rebora, referente dell’associazione, sarà dedicato alla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e alle condizioni di vita della popolazione palestinese, con un aggiornamento sulle attività di aiuto e solidarietà portate avanti sul territorio.

La visita non prevede appuntamenti istituzionali ufficiali, ma non è escluso che Schlein abbia momenti di confronto informale con il neoeletto segretario provinciale del Pd, Francesco Tognoni, la cui nomina sarà ratificata sabato 20 dicembre al Teatro Sivori, oltre ad altri dirigenti locali del partito. Tra le ipotesi circolate, anche un possibile contatto con la sindaca di Genova Silvia Salis, attualmente impegnata a Palazzo Tursi con l’iter di approvazione del bilancio comunale.

