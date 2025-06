Rigassificatore, Vaccarezza: "A Vado non arriverà nessuna nave, lo ribadirò in consiglio regionale"

Nessun rigassificatore verrà collocato davanti alle coste di Vado Ligure. A ribadirlo con forza è Angelo Vaccarezza, che nella prossima seduta del Consiglio Regionale chiamerà l'aula a discutere, attraverso un’interrogazione, sulle recenti dichiarazioni del sindaco di Piombino sulla possibile rilocalizzazione della nave rigassificatrice Italis LNG (ex Golar Tundra).

"La posizione della Regione è inequivocabile: no al rigassificatore, senza se e senza ma" ha dichiarato Vaccarezza, ricordando come già a gennaio una mozione a sua prima firma avesse ottenuto l’approvazione unanime del Consiglio, sancendo ufficialmente la contrarietà dell’intera Giunta alla proposta.

"A gennaio una mozione a mia prima firma ha portato alla chiara e netta espressione di contrarietà della Giunta e del Consiglio a questa ipotesi. L’obiettivo della mia interrogazione è ribadire in maniera chiara questa posizione e stoppare preventivamente polemiche strumentali e tentativi maldestri su questo tema così sentito e così sensibile per il nostro territorio. Le dichiarazioni costanti del presidente Marco Bucci, la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio lo scorso 7 gennaio, la contrarietà dei Sindaci, dei Consigli Comunali, delle comunità locali vanno tutte in una direzione univoca. Per questo, come ha ben ribadito in una intervista il presidente Bucci replicando al sindaco di Piombino, a Vado Ligure non arriverà nessun rigassificatore. La trattazione in aula della mia interrogazione - conclude Vaccarezza - sarà infine anche l’occasione anche per fare il punto della situazione e approfondire gli sviluppi della questione nella sede istituzionale del Consiglio".

"Ma in che mani siamo? Chi abbiamo al governo della Regione? Neppure il consigliere di Forza Italia Vaccarezza è sicuro che quanto detto da Bucci e dalla sua Giunta rispondendo al sindaco di Piombino sul fatto che la nave rigassificatrice resterà nella città Toscana corrisponde alla realtà delle cose. Deve depositare un’interrogazione per avere delle conferme? Allora è vero che c’è il rischio che la nave arrivi sulle coste liguri?

Sentire Vaccarezza dire che è contro il rigassificatore a Savona/Vado “senza se e senza ma” appare una battuta di una piece comica visto che proprio lui aveva sostenuto per mesi la bontà del progetto. Noi non siamo indifferenti a chi rinnega le proprie convinzioni ma pensare di potere diventare il paladino del fronte del no suscita incredulità e fa perdere credibilità alla politica. Consigliamo al consigliere di maggioranza di telefonare al Ministro dell’Ambiente (tra l’altro collega di partito) e chiedere se Bucci ha fatto qualcosa per bloccare il trasferimento e provi a rendersi utile a sollecitare il ministro a fare proprie le richieste del territorio. Tutto il resto è fuffa, e di fuffa abbiamo le tasche piene e crediamo che anche i cittadini le abbiano”, così i consiglieri regionali Pd Davide Natale e Roberto Arboscello in merito alle dichiarazioni di Vaccarezza.

