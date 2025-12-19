Inca Cgil Liguria festeggia 80 anni rafforzando la tutela dei diritti

Il patronato Inca Cgil Liguria celebra 80 anni di attività confermandosi punto di riferimento nella tutela dei cittadini. Nel 2024 ha gestito il 44,3% delle pratiche del Ce.Pa., posizionandosi come terzo patronato in Italia per quota di mercato. Nei primi 11 mesi del 2025, circa 100 mila liguri si sono avvalsi dell’assistenza Inca, con oltre 78 mila pratiche processate, tra previdenza, assistenza e altri servizi.

Fondato nel 1945 per proteggere i diritti di lavoratori e cittadini, Inca resta oggi il più grande patronato italiano. All’incontro celebrativo a Palazzo Ducale hanno partecipato Maurizio Calà, segretario generale Cgil Liguria, e Lorella Brusa, della presidenza nazionale Inca, ribadendo l’impegno su NASpI, pratiche di cittadinanza e tutela della salute sul lavoro.

