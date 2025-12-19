Claudio Scajola confermato presidente della Provincia di Imperia: secondo mandato con 403 voti. I nomi dei consiglieri

Il sindaco di Imperia Claudio Scajola è stato confermato presidente della Provincia di Imperia per il suo secondo mandato. Scajola ha ottenuto 403 voti a favore. Si contano inoltre 118 schede bianche e 31 nulle. Gli aventi diritto al voto erano 764, tra sindaci e consiglieri comunali di tutti i Comuni della provincia, mentre i votanti sono stati 552.

L’affluenza per l’elezione del presidente ha raggiunto il 72,51%, in lieve calo rispetto al 74,51% registrato nel 2021. Più alta l’affluenza per l’elezione del Consiglio provinciale, pari al 73,95%. Per il 2021 è disponibile solo il dato dei voti validi, che si attestava al 65,01%.

Il presidente della Provincia resta in carica per quattro anni, ma il mandato è legato a quello di sindaco. Scajola, il cui incarico da primo cittadino di Imperia scade nel 2028, non può al momento ricandidarsi per un terzo mandato da sindaco e, di conseguenza, decadrebbe anche dalla presidenza della Provincia alla scadenza del mandato comunale.

I dieci consiglieri - Sono dieci i consiglieri provinciali che sono stati eletti, con voto ponderato, nel nuovo Consiglio provinciale di Imperia, contestualmente all'elezione del presidente, Claudio Scajola, confermato al secondo mandato.

Per la lista "Riviera dei Fiori e delle Alpi", che appoggia Scajola, sono passati: Ornella Agnese (consigliere. Chiusanico), Gabriele Amarella (consigliere. Ventimiglia), Marzia Baldassarre (consigliere. Bordighera), Mario Conio (sindaco. Taggia), Flavio Di Muro (sindaco. Ventimiglia), Alessandro Mager (sindaco, Sanremo), Enrico Pira (sindaco, Pieve di Teco), Manuela Sasso (sindaco, Molini di Triora), Cristiano Za Garibaldi (sindaco, Diano Marina). Per lista di opposizione "Riviera bene comune" è passato Gabriele Cascino (consigliere,Taggia)

