Amiu, sarà Paolo Macchi il nuovo presidente
di Redazione
Nel Cda entreranno anche l’economista Maurizio Conti, vicino al Pd, e Rossella D’Acqui, presidente di Linea Condivisa
Paolo Macchi, commercialista con esperienza nella pubblica amministrazione genovese, sarà il nuovo presidente di Amiu scelto dal Comune.
Macchi ha già lavorato per il Comune di Genova su progetti di privatizzazione e trasformazione di enti pubblici, inclusa la fondazione Genova Palazzo Ducale.
In passato ha inoltre svolto attività di consulenza per Amiu. Nel Cda entreranno anche l’economista Maurizio Conti, vicino al Pd, e Rossella D’Acqui, presidente di Linea Condivisa.
