Regione Liguria, approvato il bilancio 2026 da oltre 7 miliardi. Bucci: “Risorse sul territorio per lavoro e crescita”

Dopo una maratona di tre giorni, il Consiglio regionale della Liguria ha approvato questa sera il bilancio annuale 2026, che supera i 7 miliardi di euro. Il provvedimento è passato con 18 voti a favore e 13 contrari.





A margine della votazione, il presidente della Regione Marco Bucci ha espresso soddisfazione per l’esito dei lavori d’aula. “Sono soddisfatto e voglio ringraziare tutti, sia i consiglieri di maggioranza sia quelli di opposizione – ha dichiarato – perché sono stati tre giorni validi. Abbiamo fatto quattro cose importanti: la riforma della sanità, l’agenzia del trasporto pubblico locale, i finanziamenti e l’anticipo dei fondi per AMT e, ovviamente, il bilancio. La discussione è stata costruttiva e si è fatto un bel lavoro”.





Bucci ha poi rivolto un appello alle forze politiche per il futuro: “Ho invitato tutti ad avere molto più coraggio. A metà settembre avevo cercato la collaborazione delle opposizioni per fare cose importanti, ma non ci siamo riusciti. Bisogna avere il coraggio di lavorare tutti insieme: significa umiltà, mettere da parte l’orgoglio, ma alla fine ottenere grandi risultati. È questo che i cittadini vogliono e apprezzano”.





Rispondendo a una domanda su cosa dovranno aspettarsi i liguri nel 2026, il governatore ha sottolineato la centralità delle ricadute concrete del bilancio: “Questi soldi devono andare sul territorio, creare occupazione, risorse economiche e ricadute occupazionali. Devono permettere di continuare con indicatori positivi come l’aumento dei posti di lavoro e del Pil”.





Bucci ha infine auspicato un clima più disteso anche sul piano sociale e internazionale: “Ci aspettiamo più pace e serenità. Non vogliamo che il mondo continui a fare guerre e vogliamo dimostrare che i buoni rapporti tra le persone sono quelli che vincono sempre”

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.