Genova, Comune: approvato bilancio da 1,2 miliardi dopo una snervante 'maratona' e alla fine Terrile si reinventa... edicolante

Dopo quasi quattro giorni e una notte di travagliata discussione, il Comune di Genova ha finalmente approvato il bilancio di previsione. La seduta, iniziata con la votazione di quasi 950 ordini del giorno ed emendamenti, avrebbe dovuto proseguire con la discussione generale e le dichiarazioni di voto dei vari gruppi. Tuttavia, la discussione si è conclusa già dopo l’intervento del primo consigliere di minoranza, Pietro Piciocchi di Vince Genova.

La strategia dei consiglieri, che spesso ritardano a prenotare l’intervento per parlare per ultimi, ha fatto sì che nessuno si prenotasse nei tempi previsti. Di conseguenza, il presidente del consiglio comunale, Claudio Villa, ha aperto la votazione sulla delibera di bilancio. La discussione è stata comunque garantita grazie a un escamotage: la sindaca Silvia Salis ha preso parola facendo scattare un articolo 55, assicurando così il diritto a un intervento per ogni gruppo, gesto apprezzato dalla minoranza dopo giorni di ostruzionismo e tensioni.

Nota di colore: prima dell’avvio della seduta, il vicesindaco Alessandro Terrile ha distribuito tra i banchi della minoranza alcune copie del Venerdì di Repubblica, che riportava in prima pagina un’intervista alla sindaca Salis (nella foto).

Il bilancio di previsione approvato ammonta a 1,2 miliardi di euro e prevede un calo dell’indebitamento da 876 a 837 milioni nel 2026. Tra le misure più discusse ci sono l’aumento al massimo dell’aliquota Irpef e l’addizionale sugli imbarchi portuali, mentre viene confermato il ritorno alla riduzione dell’Imu sui canoni concordati.

Sindaca Silvia Salis - La sindaca di Genova Silvia Salis, dopo l'approvazione del bilancio di previsione del Comune, ha detto: "Arrivati al termine di questa maratona desidero ringraziare gli uffici, sottoposti a uno sforzo straordinario, gli assessori, che hanno lavorato minuziosamente, il vicesindaco Alessandro Terrile, per il grandissimo lavoro di queste settimane, la maggioranza, per aver dato prova di compattezza a servizio della città e di resistenza anche fisica schivando i tentativi di blocco dei lavori da parte della minoranza, avevano il solo obiettivo di rallentare l'andamento del consiglio e danneggiare l'amministrazione. E poi ringrazio il presidente Claudio Villa e la vicepresidente Francesca Ghio, la segreteria, i lavoratori dell'aula e i tecnici". Un riferimento anche all'opposizione: "Voglio ringraziare anche i consiglieri di minoranza, mettendo da parte l'inutile ostruzionismo che ci ha portato ad allungare i lavori, vi ringrazio per le diverse proposte che abbiamo accolto e che ci aiuteranno a migliorare il nostro lavoro a servizio della città. Visto il clima, avremmo potuto dare parere negativo su tutto, come spesso accade in altre situazioni e amministrazioni. Il bilancio è l'atto più importante che quest'aula si possa trovare ad affrontare, per me si tratta di una prima volta e sono orgogliosa di aver portato a compimento questo lavoro". Il vicesindaco Alessandro Terrile ha aggiunto: "Approviamo un bilancio di crescita e di sviluppo per la città, ci facciamo carico dell'emergenza Amt, aumentiamo le risorse per servizi sociali, scuola, manutenzioni e cultura. Torniamo a investire nei nostri municipi, stanziamo risorse rilevantissime per investimenti nella nostra città, e per sbloccare situazioni incagliate come il prolungamento della metropolitana, il parco di piazzale Kennedy e del Waterfront, il recupero del Teatro Nazionale di Molassana, il ripristino della passeggiata di Voltri".

