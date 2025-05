Riferimenti personali a Piciocchi e Salis, commerciante a Bordilli: “Faccio satira per dare voce al percepito comune, fermiamo macchina del fango”

Dopo l’attacco arriva la risposta. Ieri l’assessora comunale al Commercio Paola Bordilli ha accusato alcune rappresentanti del centrosinistra di aver rivolto frasi offensive a Pietro Piciocchi sui social, in una nota corredata dagli screenshot di post e commenti (LEGGI QUI). Tra le frasi citate ce n’era anche una di Andrea Piccardo, commerciante del centro storico e attivista antimafia, che sulla sua pagina Facebook in data 7 maggio 2025 aveva scritto una frase citata nel comunicato, “Piciocchi ha proposto il bonus mamme perché sua figlia ora è mamma”.

Ecco la risposta:

“Ieri la lega ha rilasciato un comunicato su alcune presunte offese alla famiglia del facente funzione Pietro Piciocchi.

Il comunicato parla nello specifico di un post che ho scritto io senza contestualizzare il senso.

Chi conosce i social e chi frequenta il mio diario anche casualmente come fanno i leghisti, sa che nel mio spazio mi permetto di provocare discussioni attraverso la satira e l'analisi del reale.

Se si estrapola una battuta dal contesto in cui viene fatta il 90% degli standupper dovrebbe essere costantemente sotto accusa.

Io questo faccio. Satira. La natura mi ha dato poche frecce per esprimere e dare voce al percepito comune e io le uso a volte per far innamorare e a volte per accendere un ragionamento.

In quella serie di post non c'era alcuna intenzione di offendere né Piciocchi né sua figlia e ovviamente mi scuso se quella battuta l'ha ferita. Però credo, per come conosco la persona, che abbia dato il giusto peso alla cosa e l'abbia già archiviata.

Credo fortemente sia così per il semplice motivo che in 8 anni non avevano mai preso in considerazione nulla di quello che dicevo anche in consiglio comunale e per farmi interagire con la Bordilli ci sono voluti post satirici su Piciocchi ma dall'assessora al Commercio non ho mai ricevuto sostegno quando ho denunciato le spaccate, le fogne sgorganti, le minacce e le altre mille cose che sono successe al mio negozio e in questa zona, dove non l'abbiamo mai vista neanche in cartolina.

Credo che la macchina del fango debba fermarsi un attimo in questa campagna elettorale perché lo spettacolo a cui stiamo assistendo come cittadini è ridicolo e mortificante, a partire dalle osservazioni di Gasparri da cui scaturivano la serie di battute incriminate.

Una di quelle recitava "Piciocchi vuole fare la diga per andarci a pescare la domenica con i figli". Per me è un simpatico auspicio di relax in famiglia. Ne avranno bisogno visto il livello di nervosismo evidente”.

