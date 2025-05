Elezioni, Bordilli (Lega): "Attacchi personali a famiglia Piciocchi da candidate sinistra. Campionessa vittimismo che dice?"

Paola Bordilli, assessore comunale della Lega e ricandidata, chiede a Silvia Salis di prendere le distanze da una serie di affermazioni social di candidate di sinistra pubblicate il 13 maggio. “Doppia morale delle donne di sinistra. A parole sono femministe e schierate a difesa dei diritti, nei fatti usano a dir poco vergognose affermazioni contro il sindaco f.f. Pietro Piciocchi e la sua famiglia. Fra le tante pubblicate sui social network quelle della candidata dem Silvia Brocato, lo dico da donna, appaiono come minimo imbarazzanti. La compagna del Pd e di Silvia Salis, che peraltro è stata anche assessore municipale alle Pari opportunità nel Ponente cittadino, ha condiviso un ‘post’ con un articolo sulla grande famiglia di Piciocchi dove ‘Coniglio riproduttore’ è l’espressione più elegante, commentandolo a sua volta con la frase ‘Una lotta all'ultimo spermatozoo!’. Non è tutto. In un altro ‘post’, un simpatizzante di sinistra ha affermato che ‘Piciocchi ha proposto il bonus mamme perché sua figlia ora è mamma’. E la candidata del Pd lo ha commentato così: ‘Dici che è previsto anche per i bambini un po' colorati?’. A seguire, contro Piciocchi, un florilegio di commenti che, in maniera becera, investono anche la famiglia e la figlia neomamma". Così in una nota la Bordilli

"Ora basta alle tante frottole del Pd, che tenta di far credere agli elettori che sia il centrodestra a fare attacchi personali. Un loro consigliere regionale ci ha definiti ‘misogini’. Il segretario cittadino del Pd ha raccontato che la campagna elettorale di Piciocchi è fatta di aggressioni personali e mistificazioni. Soprattutto Silvia Salis, proprio l’altra sera, accompagnata dall’ex senatrice Monica Cirinnà che ha definito ‘Dio, patria e famiglia: una vita di merda’, ha detto in piazza che ci dobbiamo ‘vergognare’ e non siamo ‘degni’ di rappresentare la nostra Città. Perché deridere una famiglia numerosa? Perché fare commenti su una figlia e su un bambino? Chi si deve davvero vergognare? Noi non urliamo al sessismo, ma Silvia Salis, campionessa del vittimismo e delle brutte figure, in questi casi non ha nulla da dire? Se realmente vuole - conclude la Bordilli - una Genova più inclusiva, come racconta, forse sarebbe stato meglio escludere certi individui dalle proprie liste”.



Il commento di Marta Pastanella (Vince Genova) - “Io ve l'avevo detto. L’ho denunciato più volte: la sinistra si presenta come maestrina di correttezza, inclusione e difesa dei diritti, ma appena può cade nella doppia morale e nei peggiori attacchi personali. E ora lo fanno apertamente, sotto gli occhi di tutti. I commenti vergognosi rivolti al sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi, alla sua famiglia, perfino alla figlia e alla nipotina neonata sono un insulto non solo alla persona, ma alle istituzioni che Piciocchi in questo momento rappresenta. E non provengono da utenti anonimi dei social, ma da candidate ufficiali del Partito Democratico e della lista Salis: Silvia Brocato candidata dem e già assessore municipale alle Pari Opportunità e Sara Tassara che fa parte proprio della lista della candidata sindaco della sinistra . Ironia becera su una famiglia numerosa, insulti sul ruolo di padre e persino un riferimento razzista su una bambina appena nata: di questo loro, proprio loro paladine dei diritti, sono state capaci. E poi hanno il coraggio di dire che è il centrodestra a portare avanti una campagna elettorale fatta di insulti e aggressività. E questa? Che cos’e? Chiediamo subito che Silvia Salis si dissoci pubblicamente da questi commenti, nel rispetto dei cittadini genovesi e dica chiaramente se questo è il modello di politica e di civiltà che lei e la sua coalizione vogliono realmente portare avanti per Genova, ricordandole che il silenzio, a casa mia, significa complicità”. Così, Marta Pastanella, candidata al Consiglio comunale con la Lista Vince Genova, ha commentato gli insulti rivolti a Pietro Piciocchi da parte di due candidate della sinistra comparsi sui social.

