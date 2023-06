Rapporti tra Italia e Africa: dal 12 al 16 giugno il convegno SPeRA a Genova

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Genova, dal 12 al 16 giugno, ospiterà la 13^ edizione del convegno annuale del consorzio SPeRA (Solidarietà, Progetti e Risorse per l’Africa), operante nel campo della cooperazione internazionale per un sostegno attivo ai Paesi del terzo mondo in attività umanitarie, di beneficenza e solidarietà, soprattutto a favore del continente africano.

”La Settimana Italia&Africa” è una grande occasione per raccontare a 360 gradi il continente africano, sia dal punto di vista del prezioso operato delle associazioni umanitarie italiane che vi operano, unite nel consorzio SPeRA, sia da quello altrettanto importante delle opportunità di sviluppo che l'insediamento delle nostre imprese genera per le popolazioni locali – dichiara l’assessore comunale ai servizi sociali Lorenza Rosso – Il sostegno all'Africa deve passare necessariamente attraverso un approccio di aiuto nel breve e, insieme, nel medio-lungo periodo, consentendo al continente africano di avviarsi sulla strada del benessere individuale e collettivo attraverso la crescente sinergia tra mondo del sociale, Università e sistema produttivo: tre realtà che Genova, grazie al convegno in programma la prossima settimana, è orgogliosa di far dialogare, a cui aggiungere i tanti eventi culturali che tracceranno un ponte tra l’Africa e la nostra città

«Sono molto orgoglioso di annunciare il XIII Convegno SPeRA e “La settimana Italia&Africa”, un programma intenso che punta a sviluppare e coltivare la collaborazione e la sinergia tra le diverse realtà italiane presenti in Africa – racconta il presidente di Medici in Africa, del consorzio SPeRA e professore emerito dell’Università di Genova Edoardo Berti Riboli – Genova e la Liguria rappresentano il luogo ideale per avviare e nutrire un dialogo tra le diverse realtà coinvolte grazie alla ricchissima tradizione commerciale e marittima italiana verso l’Africa. L’Università di Genova con il corso di cooperazione internazionale e i circa 300 studenti africani iscritti è sicuramente la location perfetta».

L’appuntamento di quest’anno accenderà i riflettori sulle attività delle organizzazioni facenti parte del consorzio, che comprende gli operatori e le 50 associazioni italiane di volontariato operanti in Africa in vari settori, attraverso un ricco programma di incontri, eventi e iniziative, online e in presenza, mirati a coinvolgere addetti ai lavori e cittadini.