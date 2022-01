Quirinale, Toti: "Con libertà di voto Mattarella riceverebbe un'ovazione"

di Giorgia Fabiocchi

Per il fondatore di Cambiamo e Coraggio Italia l'attuale Capo dello Stato rappresenta un "bene rifugio"

Continua la corsa al nuovo presidente della Repubblica italiana e, almeno per adesso, è difficile dire chi sarà il prossimo Capo dello Stato. Nel frattempo il presidente della Liguria, nonché fondatore di Cambiamo/Coraggio Italia Giovanni Toti, analizza i voti che nella giornata odierna ha ricevuto l'attuale presidente Sergio Mattarella. "I voti per Mattarella man mano che le giornate passano cresceranno ancora, Mattarella è un bene rifugio rifugio per questo Parlamento. In un momento di crisi per paura che tutto precipiti Mattarella è un porto sicuro in cui andare". Questo il commento di Giovanni Toti a SkyTg24 a margine della quarta votazione.

"Credo che se i partiti dessero libertà di voto ai parlamentari dicendo 'fate un po' come volete', domani Mattarella riscuoterebbe un'ovazione", la previsione del presidente ligure Toti.