Presunta ineleggibilità del sindaco Bucci, slitta la decisione del tribunale

Il tribunale di Genova si è riservato sulla causa di ineleggibilità del sindaco Marco Bucci. Hanno parlato i legali di tutte le parti. Per ultimo è intervenuto lo stesso Bucci: "Non mi sono dimesso non per motivi economici ma per il bene della città e dei cittadini".

Nel corso dell'udienza l'avvocato e vicesindaco Pietro Piciocchi ha sollevato due eccezioni di costituzionalità. La prima riguarda la norma che indica il tribunale civile e non il Tar competente in questa materia. La seconda questione, in subordine nel caso in cui i giudici accogliessero il ricorso sulla ineleggibilità, riguarda il diritto di ogni cittadino ad aspirare a ricoprire cariche pubbliche. La decisione potrebbe arrivare entro venerdì.

Ha parlato anche l'assessora comunale Lorenza Rosso per conto dell'avvocatura di Stato. "Questo scavallamento della avvocatura comunale - ha detto l'avvocato Luigino Montarsolo, che assiste i ricorrenti - mi pare quantomeno inopportuno e mi riservo di approfondire la cosa visto che mi sembra quantomeno inusuale. Intanto aspettiamo il risultato, non c'è nessuna sensazione che mi faccia propendere in un modo o nell'altro".