Genova, il sindaco Marco Bucci entra in tribunale, alle 15.32 iniziata l'udienza

Intorno alle ore 15.14 ha fatto il suo ingresso in tribunale il sindaco di Genova Marco Bucci, atteso per l'udienza relativa alla sua presunta ineleggibilità.

Alle 15.32 è iniziata l'udienza: a presentare il ricorso erano stati alcuni elettori tra cui l'ex rettore dell'Università di Genova Paolo Comanducci, l'ex procuratore regionale della Corte dei Conti Ermete Bogetti e l'ex presidente del tribunale Claudio Viazzi. Secondo i firmatari, il sindaco non poteva essere eletto per via del suo ruolo di commissario straordinario per il viadotto Polcevera, nomina risalente al 2018.

La difesa di Marco Bucci si basa sul fatto che trattandosi di commissario straordinario la carica non è in conflitto col ruolo di sindaco. Anche secondo la procura di Genova, che deve intervenire sempre con un parere nelle cause in materia elettorale, non ci sarebbe alcuna incompatibilità, perché il ruolo di commissario straordinario è "temporaneo".

Nel caso di accoglimento del ricorso da parte del tribunale civile del capoluogo ligure, Bucci, se non deciderà di ricorrere in appello, decadrebbe dalla carica di sindaco e di consigliere comunale e si andrebbe ad elezioni anticipate. A ricoprire la carica di primo cittadino fino alle nuove elezioni sarebbe il vice sindaco Piciocchi, che con il suo studio legale difende lo stesso sindaco Bucci.