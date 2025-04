Porto Genova, Rixi: "Partita lettera per intesa sul nuovo Presidente". Il prescelto è l'avvocato Matteo Paroli

"E' partita oggi da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti la lettera al presidente della Regione Liguria per quanto riguarda l'intesa sul nome del nuovo presidente del Porto di Genova" - lo ha annunciato questa mattina il viceministro del Mit Edoardo Rixi, oggi a Genova per l'inaugurazione del nuovo Parco delle Dune, a Pra'. Nella lettera è stato proposto il nome dell'avvocato Matteo Paroli quale nuovo presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. L’invio della lettera, firmata dal ministro Matteo Salvini, apre formalmente la fase conclusiva dell’iter di nomina, che prevede ora il parere da parte della Regione Liguria e il passaggio in Parlamento.

Chi è il presidente - L’avvocato Matteo Paroli, segretario generale del’Adsp del Mar Tirreno settentrionale, porta con sé una lunga esperienza nel settore marittimo e portuale. La sua carriera è segnata da competenze consolidate nella gestione logistica e nello sviluppo delle infrastrutture portuali, elementi che lo rendono una figura di alto profilo per guidare il sistema portuale ligure.

La sua carriera - Matteo Paroli, classe 1969, è avvocato ed esperto di diritto marittimo, con una lunga carriera nella pubblica amministrazione portuale. Dal 2021 è Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (Livorno), dopo aver ricoperto lo stesso incarico per quattro anni presso l’Autorità del Mare Adriatico Centrale (Ancona) e in precedenza all’Autorità Portuale di Livorno. Docente universitario, è professore a contratto presso l’Università di Macerata, dove insegna Diritto Marittimo e della Navigazione da Diporto, e collabora anche con l’Università di Pisa. È membro di organismi arbitrali delle Camere di Commercio di Ancona e Livorno e figura nell’elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance. Ha diretto o partecipato a numerosi Consigli di Amministrazione di società pubbliche e fondazioni in ambito portuale, ambientale e formativo, ed è stato componente dell’advisory board giuridico dell’ESPO (European Sea Ports Organisation). In passato ha svolto anche attività politica locale come consigliere comunale a Riparbella (PI).

Porto - Il viceministro annuncia che ci sarà un cambio anche per quanto riguarda la Capitaneria del Porto, il cui comandante è attualmente Piero Pelizzari: "Dal 28 aprile arriverà al suo posto Antonio Ranieri, attuale comandante del porto di Messina. Oggi è anche commissario dell’Autorità dello Stretto. Di conseguenza, dobbiamo rinnovare anche la guida dell’Autorità dello Stretto, che comprende Messina e Reggio Calabria. Quindi sì, si parte da Genova, ma è solo l'inizio." - conclude Rixi

