Porto di Genova, solo il 10% dei lavoratori sono donne. Fit Cisl: "Appena 5 quelle attive in banchina"

Solamente 350 donne lavoratrici nel porto di Genova, appena il 10% considerando che il numero totale degli addetti ammonta a 3500. Inoltre, solo 5 donne operano direttamente in banchina.

Azione - Sono i numeri emersi durante la presentazione da parte di Fit Cisl Liguria della iniziativa 'Collega il lavoro', in vista dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna.

Incontro - La presentazione ha visto gli interventi della segretaria regionale Cisl Liguria Bavoso, Alessandra Volpe, Consigliera Provinciale di parità, e Giulia Marzullo, Responsabile del Coordinamento Donne Fit Cisl Liguria: ‘’I numeri riguardanti il porto di Genova sono chiarissimi, la presenza delle donne è ancora purtroppo non significativa rispetto al totale della forza occupazionale. E c’è ancora il tabù della presenza delle donne in banchina con appena 5 lavoratrici. Bisogna lavorare per cambiare questa tendenza e dare una svolta"

Autobus e affini - Quadro leggermente più positivo nel trasporto pubblico locale, come AMT dove "i dipendenti sono circa 2800, le donne sono 450 di cui 300 operative tra autiste e controllori. Ed e’ importante evidenziare che Amt nei mesi scorsi ha ottenuto la certificazione per la parità di genere. Cresce la percentuale sicuramente in AMIU dove i lavoratori solo oltre 1900, le donne sono 443 di cui 287 operative’’, spiega Mauro Scognamillo, segretario generale Fit Cisl Liguria

Disparità - Uno squilibrio, quello tra uomini e donne nel mondo del lavoro, che non si limita solo alla disparità salariale. In ambito portuale e marittimo le lavoratrici spesso non hanno un posto per cambiarsi d'abito né bagni dedicati, né banalmente un abbigliamento adeguato per lavorare più agevolmente. Ma l'ostacolo maggiore resta il pregiudizio: "Soprattutto nel mondo portuale, dove si parla di lavori di fatica e quindi indicati come 'maschili'. Ma per manovrare una gru, che puo' sollevare carichi di varie tonnellate, basta comprendere come funziona un joystick" - aggiunge Marzullo

Colleghe - E l’8 marzo iniziativa del sindacato con la consegna di centinaia di gadget personalizzati alle lavoratrici nei terminal di Genova ma anche negli altri luoghi di lavoro nel settore dei trasporti con la scritta ‘Collega’: un omaggio con un significato particolare: “Questa parola ci suggerisce che nel mondo del lavoro non ci deve essere differenze di genere. Dire ‘Collega’ è un modo per sentirsi parte dello stesso team, vivere le stesse difficoltà, le stesse sensazioni, le stesse professionalità. La FIT Cisl Liguria in occasione dell’8 marzo vuole esprimere la sua vicinanza a tutte le lavoratrici che non si sentono valorizzate perché donne nel proprio posto di lavoro. Uniamo le forze per abbattere i pregiudizi”, conclude Marzullo

