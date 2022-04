Porto di Genova, 2021 anno record. Ora 340 milioni per completare opere

di Redazione

Movimentato il più alto numero di contenitori di sempre (2.781.112 teu) "ben oltre i livelli del 2020 (+11,3%) e anche del 2019 (+4,2%)

Via libera al bilancio 2021 e piano integrato di attività e organizzazione dell'Autorità di

sistema portuale del Mar Ligure Occidentale (Genova, Savona e Vado Ligure). Il Comitato di gestione riunito questo pomeriggio, ha approvato i conti che si chiudono con un risultato di competenza di +140 milioni di euro portando così l'avanzo di

amministrazione al 31 dicembre a 340 milioni di euro da utilizzare per il completamento del programma di opere avviato.

Il 2021 è stato anche l'anno che ha segnato la ripresa per i porti del sistema Genoa che hanno movimentato il più alto numero di contenitori di sempre (2.781.112 teu) "ben oltre i livelli del 2020 (+11,3%) e anche del 2019 (+4,2%) e che si posizionano al primo posto in Italia nel settore crocieristico, dopo la ripresa dell'attività a partire dalla primavera 2021" spiega una nota.

Nel corso dell'anno sono stati avviati complessivamente progetti per oltre 910 milioni di euro, di cui 661 a carico del bilancio dell'Adsp. Il triennio 2019-2021 ha quindi traguardato l'importo di 1,23 miliardi di euro di volume complessivo di investimenti già impegnato. Complessivamente le entrate del 2021 ammontano a 875 milioni di euro tra cui 100 milioni di entrate correnti e 762 di entrate in conto capitale; 735 milioni le uscite impegnate fra cui 59 milioni in conto corrente e 663 milioni in conto capitale.

Nel corso della riunione è stato anche approvato il protocollo di intesa con Rfi, Regione Liguria e Regione Piemonte per la definizione degli scenari di sviluppo dei traffici sulla linea Torino-Savona e la conseguente individuazione degli

interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale, nonché il rinnovo fino al 31.12.2022 dell'autorizzazione alla Compagnia Portuale Pietro Chiesa in liquidazione per lo svolgimento di servizi portuali nell'ambito territoriale del

porto di Genova.