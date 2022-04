Genova, Bianco nominato nella Zls del porto. Benveduti: "Lieto di collaborare con lui"

di Redazione

L'assessore allo Sviluppo economico: "Adesso attendiamo la nomina anche per la Spezia"

Nel corso dell'incontro di oggi ad Alessandria "Stati Generali della Logistica del Nord Ovest" è arrivata la conferma ufficiale della nomina di Massimiliano Bianco quale rappresentante della presidenza del consiglio nel comitato d’indirizzo della ZLS ‘Porto e retroporto di Genova’.

"E' una buona notizia e faccio i complimenti all'amico Massimiliano Bianco - ha commentato l'assessore allo sviluppo economico della Regione Liguria Andrea Benveduti - sono certo che ci sarà la possibilità di collaborare e di fare un buon lavoro. Certo, vorrei che in Italia funzionasse tutto come in una zona logistica semplificata e che quindi non ci fosse bisogno di crearne... Adesso aspettiamo la nomina per la zona del Levante della nostra regione".

Sul tema dell'incontro, Benveduti ha così commentato. "Ormai è chiaro che bisogna ragionare per macroaree, e che rimanere confinato nelle piccole regioni non ha più senso. Siamo stati lieti di riprendere questi incontro con i rappresentanti lombardi, piemontesi, ed abbiamo avuto anche il piacere di avere la visita dell'assessore veneto. La rete ligure si connette a quella delle altre aree, e per far sì che questo avvenga in maniera sempre migliore il tema delle infrastrutture è davvero centrale".