Porto di Genova, ordinanze antincendio valide: respinti ricorsi Iplom e Porto Petroli

di Edoardo Cozza

I ricorrenti chiedevano l'annullamento di vari obblighi a loro imposti, ma tutto rimane in vigore per come stabilito dall'Autorità Portuale

Il Consiglio di Stato conferma la validità delle ordinanze antincendio dell'Authority portuale di Genova: respinti i ricorsi di Porto Petroli e Iplom. I ricorsi bocciati chiedevano la riforma della sentenza del Tar per la Liguria, per l'annullamento degli atti con i quali il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha imposto a Porto Petroli di Genova S.p.A. vari obblighi relativi alla pianificazione dell'emergenza, tra i quali anche quello di organizzare il servizio integrativo antincendio nell'area in concessione con "una squadra di pronto intervento costituita da cinque "Guardie ai fuochi", in servizio continuativo 24 ore su 24", invitando Porto Petroli di Genova S.p.A. "ad astenersi da ogni iniziativa volta a modificare la situazione esistente" relativamente alla "consolidata organizzazione dei presidi antincendio nell'ambito di Porto Petroli".

Per quanto riguarda l'appello, Iplom S.p.A. chiedeva l'annullamento dell'ordinanza del Presidente dell'Authority dove imponeva il servizio di vigilanza antincendio continuativo "in tutte le aree a terra degli insediamenti ricompresi nel compendio di Porto Petroli di Genova, incluse le zone "booster" in concessione rispettivamente a Porto Petroli di Genova S.p.A., Seapad/Iplom e Sigemi".

Porto Petroli di Genova S.p.A. è concessionaria del terminal petrolifero nel bacino portuale di Genova Multedo, classificato 'stabilimento di soglia superiore' di rischio di incidente rilevante, nel quale opera un servizio integrativo antincendio a terra garantito da Santa Barbara S.r.l. con personale autorizzato 'Guardia ai fuochi'. La macchina produttiva di Porto Petroli è integrata dai Booster, stazioni di pompaggio necessarie ad imprimere la spinta adeguata affinchè la merce scorra negli oleodotti. Iplom S.p.A. è concessionaria all'interno del Porto Petroli di Genova Multedo di una stazione Booster, un impianto di ricezione e di pompaggio di petrolio grezzo e prodotti petroliferi in arrivo via mare.