Diga di Genova, i sindacati ascoltati in commissione consiliare: "Un'opportunità da non perdere per la città"

di Marco Innocenti

Cisl: "Bisogna puntare su un modello chiaro: formazione, sicurezza, legalità nel cantiere e regolarità nei contratti"

“La Diga Foranea rappresenta una straordinaria opportunità per Genova e siamo tutti d’accordo che debba essere colta col massimo impegno da parte della città in tutte le sue componenti". A ribadire la loro posizione sono i rappresentanti di Cisl Genova, Filca e Fit Cisl Liguria, presenti oggi a Palazzo Tursi insieme agli altri rappresentanti sindacali e ascoltati nel corso della commissione consiliare convocata per fare il punto della situazione sul progetto della nuova Diga Foranea del porto.

"Abbiamo sottolineato la necessità che si proceda alla realizzazione con un obiettivo ben preciso: bisogna puntare su un modello chiaro. Formazione, sicurezza e legalità nel cantiere, senza dimenticare l’appuntamento regolare dei contratti di lavoro: devono essere queste le priorità per portare a compimento un opera che è fondamentale per rilanciare la città, per sviluppare ancora di più tutto il sistema portuale e logistico ed in prospettiva attraverso traffici sempre maggiori creare per il porto occupazione stabile e di qualità. Questa è una struttura strategica non solo per Genova e la Liguria ma per tutta la nazione: offrirà prospettive straordinarie al sistema portuale italiano”.