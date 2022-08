Porto di Genova, un'ora di sciopero per i lavoratori dei traghetti merci dopo l'incidente sulla Eurocargo Savona

di Marco Innocenti

"Quanto accaduto riporta d'attualità la necessità di creare linee guida sulle operazioni portuali nel settore ro-ro"

Dopo l'incidente che ieri ha coinvolto un lavoratore portuale investito da un muletto al Terminal San Giorgio sulla nave Eurocargo Savona, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato per il comparto traghetti merci uno sciopero di un'ora a fine di ciascun turno a partire dal tardo pomeriggio fino a domattina.

"Il tema della sicurezza sulle navi ro-ro era stato oggetto di una precedente riunione, previa richiesta sindacale, fatta all'Autorità di sistema portuale il 26 luglio su una problematica riguardante le operazioni di imbarco e sbarco e il corretto posizionamento delle "zampe" dei semirimorchi - spiegano i rappresentanti delle segreterie di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti - Nella riunione è stata sottolineata la necessità di lavorare per avere una linea guida del porto di Genova sulle operazioni portuali nel settore traghetti ro-ro".

L'obiettivo è proprio evitare rischi per la sicurezza dei lavoratori in un settore in cui interferenze uomo-macchina e la compresenza di lavoratori portuali e marittimi richiedono una gestione più attenta e dettagliata delle operazioni con una base uguale per tutti i terminal. I sindacati hanno quindi chiesto un incontro urgente per proseguire su quella strada e proclamato lo sciopero.