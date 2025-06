Porti, Traversi (M5S) attacca il governo: “Nomine bloccate da mesi, destra irresponsabile. Grave danno al sistema portuale”

"Diciotto mesi di incertezza sulla governance dei porti italiani stanno trasformandosi in una vera e propria farsa, con conseguenze pesantissime per l'intero sistema portuale nazionale”. È quanto denuncia il deputato del Movimento 5 Stelle ed ex sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Governo Conte II, Roberto Traversi.

Secondo l’esponente pentastellato, la mancanza di una linea chiara nella gestione del settore, con un braccio di ferro tra la presidenza e il ministero competente, ha prodotto un pericoloso stallo istituzionale. Traversi punta il dito contro il ministro Matteo Salvini, accusandolo di voler rimuovere sette presidenti di Autorità portuali per sostituirli con i propri nominati, ma senza passare dal necessario voto parlamentare.

“Se davvero si intendesse procedere in questo modo – avverte Traversi – ci troveremmo davanti a una scelta quasi eversiva. Non solo per il rischio di danno erariale, ma anche per la mancanza di rispetto verso le Camere, che hanno già ospitato in audizione i nominandi senza però esprimersi con un voto. Questo li espone a ricorsi legittimi e immediati”.

L’ex sottosegretario solleva anche dubbi sulla legittimità dell’operazione: “Qual è l’urgenza o la contingibilità che giustificherebbe una simile forzatura? Cosa direbbe la Corte dei Conti di fronte a una manovra del genere?”.

