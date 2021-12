Pnrr, Benveduti: "Regione al lavoro per superare i vincoli burocratici"

di Marco Garibaldi

"Un ulteriore passo per proseguire un percorso sinergico con il partenariato economico e sociale che ci vedrà sempre più concentrati a difendere il tessuto economico ligure"

"Per sostenere le nostre imprese nel non facile orientamento tra i filoni d'intervento del Pnrr e sfruttare ogni opportunità, abbiamo attivato una task force operativa, 'Radar Pnrr', con la quale guideremo le imprese, anche attraverso una newsletter dedicata, all'utilizzo di queste risorse in arrivo".

Ad annunciare questo nuovo strumento, attivo da circa un mese, l'assessore alla Sviluppo Economico della Regione Liguria, Andrea Benveduti, nel corso dell'incontro di Palazzo Ducale.

"Si tratta di un ulteriore passo per proseguire un percorso sinergico con il partenariato economico e sociale che ci vedrà sempre più concentrati a difendere e rafforzare il tessuto economico ligure - ha detto -, anche in vista della prossima programmazione europea 2021-2027".

L'assessore, quindi, ha ricordato che dal Pnrr arriveranno risorse per: "rinnovare il modo di spostarsi, in modo efficiente e meno impattante da un punto di vista ambientale, cosa fondamentale per il futuro delle nostre città. Il Pnrr è un elemento aggiuntivo di opportunità, benché di complessa elaborazione e finalizzazione, che può aiutare a ridurre il gap infrastrutturale che la Liguria sconta oramai da diversi anni".