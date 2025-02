Piaggio Aerospace, accordo con Baykar sui 56 dipendenti. Ministro Urso: "Sviluppi anche a Genova sul nucleare"

Non solo la cessione di Piaggio Aerospace al gruppo turco di Baykar e i possibili sviluppi per il territorio ligure, ma anche il processo di assegnazione dell'ex Ilva, i temi dell'energia nucleare di nuova generazione e una parentesi sull'intelligenza artificiale.

I punti - Questa la sintesi della giornata di confronto tra il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso e il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, in occasione della visita ufficiale del ministro alla sede Piaggio Aerospace di Villanova d'Albenga. L'occasione anche per un primo tavolo di confronto con la stessa Baykar, le rappresentanze sindacali e i lavoratori di Piaggio Aerospace

Piaggio - Nel corso dell'incontro è stato fatto il punto sulla cessione di Piaggio Aerospace alla società turca Baykar e sui possibili sviluppi per il territorio ligure, anche in vista della prossima missione del ministro in Turchia. L'accordo tra Baykar e Piaggio Aerospace offre all'Italia l'opportunità di diventare un protagonista nella produzione di droni, aprendo la strada a una più ampia partnership tecnologica e industriale tra i due Paesi. Il Governo sta inoltre valutando ulteriori alleanze con le principali aziende italiane del settore, come Leonardo, per rafforzare il comparto aerospaziale nazionale e consolidare la leadership in Europa.

Presidente Bucci - “Piaggio aerospace è l'unica azienda italiana che produce aerei, non possiamo perderla. Dobbiamo lavorare per sostenerla, e oggi ho visto e sentito che questo è l’obiettivo di tutti. Voglio ringraziare le maestranze, le organizzazioni sindacali, i commissari che hanno svolto un grandissimo lavoro, il ministro Urso. Questa è una bella giornata, penso che abbiamo un'azienda forte e robusta, capace di competere e vendere i propri prodotti all’estero e di portare qui produzioni. Ci sono alcuni punti importanti di cui ho discusso con i sindacati: sono necessari nuovi investimenti e l’ingresso di nuove professionalità, di giovani capaci che possano permettere uno sviluppo e una crescita di questa realtà. L’impegno che l'amministrazione pubblica si prende è quello di continuare a lavorare assieme alle aziende del territorio con l’unico obiettivo di ottenere dei risultati, come abbiamo fatto qui, non solo per Villanova d’Albenga, ma per tutta la provincia di Savona, la Liguria e l’Italia intera, perché in situazione come questa è in gioco quello che sarà l’Italia del futuro”.

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci dopo l’incontro di oggi, nella sede di Piaggio aerospace a Villanova d’Albenga, con il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso e i vertici di Baykar. A seguire il presidente Bucci, il ministro Urso e i rappresentanti di Baykar hanno incontrato le organizzazioni sindacali alla presenza dell’assessore ai Rapporti con le organizzazioni sindacali Paolo Ripamonti, del consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, di parlamentari liguri e rappresentanti del territorio.

“In questi mesi stiamo ponendo le basi per quello che è lo sviluppo industriale della Liguria, della nuova industria che riguarda il futuro dei due campi principali al centro dell’attenzione del mondo, cioè nucleare e intelligenza artificiale- ha aggiunto Bucci - : noi vogliamo essere presenti ed essere presenti non da follower, ma da leader. Lavoriamo assieme per realizzare qualcosa di importante per noi, ma soprattutto per i nostri figli e le future generazioni. L’incontro ha affrontato anche il tema delle aree ex Ilva, appena avremo un interlocutore potremo approfondire: nelle prossime 48 ore avremo delle risposte”.



Pd, Ghio e Pandolfo - "Nel piano di rilancio di Piaggio Aerospace serve innanzitutto chiarezza e certezze sulla salvaguardia dei livelli occupazionali e la garanzia della tutela per gli stabilimenti liguri di Albenga e Genova". , così i deputati PD Valentina Ghio e Alberto Pandolfo, che hanno partecipato all'incontro del ministro Urso nello stabilimento di Albenga.

"Si tratta di punti imprescindibili ai quali il ministro Urso deve dare risposte chiare. Per questo riteniamo che la trattativa in corso debba proseguire al Ministero dell'Impresa e del Made in Italy con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per garantire investimenti adeguati per il rilancio e il rafforzamento degli assist strategici in grado di garantire lo sviluppo dell'azienda e dell'occupazione - concludono -. In questo processo è importante non separare Laer da Piaggio, una garanzia di forza e sviluppo".

Fim CISL - Scrive Christian Venzano, segretario generale FIM Cisl Liguria: "Abbiamo trovato l’intesa per l’art. 47 per il passaggio dei complessi aziendali, con la garanzia dei due siti produttivi liguri di Genova e Villanova d’Albenga con investimenti in tutti gli asset aziendali e la gestione dei 56 lavoratori che non rientravano nel perimetro dell’acquisizione. Abbiamo raggiunto un’intesa che si basa sul doppio criterio, della volontarietà e il raggiungimento dei requisiti pensionistici entro aprile 2027, con l’integrazione al 100% del reddito per tutto il periodo. Inoltre il ministro a Baykar si sono impegnati a convocare il tavolo al Ministero per entrare nel dettaglio del piano Industriale presentato dalla società turca nei giorni scorsi e vogliamo le garanzie da parte del governo di dare continuità alle commesse istituzionali anche in futuro ed è un punto che riteniamo molto importante, così come il possibile sviluppo della partnership con Leonardo per un nuovo drone tecnologicamente avanzato per il mercato italiano ed europeo che deve essere prodotto nei due siti liguri di Piaggio. In questo senso abbiamo già avuto una prima risposta perché il ministro ha confermato che siamo ormai prossimi alla firma per la commessa di ulteriori 6 velivoli P180 istituzionali”.

Svolta Ex Ilva - Si è discusso, inoltre, della gara in corso per l'assegnazione dell'ex Ilva e delle prospettive delle aree adiacenti al sito di Genova per utilizzi logistici e produttivi: "Questa notte si concluderà anche la fase di rilancio per quanto riguarda l'assegnazione degli impianti Ex Ilva a uno dei tre player internazionali che aveva manifestato l'interesse per acquisire il complesso" aggiunge il ministro.

Nucleare - Approfondite le potenzialità della Liguria per lo sviluppo dell'energia nucleare di nuova generazione e il ruolo strategico della regione per l'innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale. In particolare, è stata evidenziata l'importanza di Genova come polo d'eccellenza, grazie alla presenza del supercomputer Davinci-1 di Leonardo e dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), leader nella robotica, in connessione con la Fondazione AI4Industry di Torino.







Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.