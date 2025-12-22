Genova Voltri, chiude la storica cartiera Grillo
di Redazione
In studio interviene Sonia Montaldo, Segretaria generale Slc Cgil Genova, per analizzare questa dismissione, le sue conseguenze e le indicazioni
Genova Voltri, chiude la storica cartiera Grillo, una realtà industriale antica di due secoli. Mentre Simone Galdi è sul territorio per un racconto diretto, in studio interviene Sonia Montaldo, Segretaria generale Slc Cgil Genova, per analizzare questa dismissione, le sue conseguenze e le indicazioni.
