Anaci, Busanelli e D'Angelo: "Amministrare un condominio, professione che esige competenza e cultura giuridica"

Andrea Busanelli e Pierluigi D’Angelo, rispettivamente vertici regionale e provinciale di Anaci, tracciano per Telenord un bilancio di Anaci Day, l’evento dedicato al confronto tra amministratori di condominio, professionisti e cittadini. Un’occasione per fare il punto su un settore in continua evoluzione, alle prese con normative sempre più complesse e con le nuove esigenze legate alla gestione del patrimonio immobiliare. «Amministrare un condominio è una professione che esige competenza, aggiornamento costante e una solida cultura giuridica», sottolineano Busanelli e D’Angelo, rimarcando l’importanza della formazione e del rispetto delle regole a tutela dei condomini. Dall’efficientamento energetico alla sicurezza degli edifici, fino alla mediazione dei conflitti, il ruolo dell’amministratore si conferma centrale e sempre più qualificato, a garanzia di una gestione trasparente e responsabile degli spazi comuni.

