Liguria investe sulle comunità energetiche rinnovabili. Ripamonti: "Genova tra i beneficiari"

La Regione Liguria rafforza il proprio impegno nello sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili partecipando all’evento finale del progetto europeo “INVECE – Innovazione verde e Comunità energetiche”, finanziato dal programma Interreg Marittimo Italia–Francia e dedicato al sostegno delle amministrazioni e delle comunità locali nella transizione energetica.

All’incontro, ospitato dalla Regione Sardegna in qualità di capofila del progetto, hanno preso parte i partner istituzionali e territoriali coinvolti, tra cui il consigliere esecutivo della Corsica con delega alla pianificazione territoriale Julien Paolini. Presente per la Liguria l’assessore regionale all’Energia Paolo Ripamonti, che ha sottolineato il valore della cooperazione tra territori.

“La transizione energetica passa anche dal confronto e dalla condivisione delle esperienze – ha dichiarato Ripamonti –. Progetti come INVECE permettono di accompagnare amministrazioni e comunità locali non solo sugli aspetti tecnici, ma anche sulla formazione e sulla comunicazione di questi temi”.

Nell’ambito del progetto sono stati selezionati 15 beneficiari tra comunità energetiche già costituite e soggetti promotori, di cui sei in Liguria. I partecipanti hanno usufruito complessivamente di oltre 220 giornate di consulenza nei settori economico-finanziario, gestionale, giuridico, tecnico e della comunicazione, per un impegno economico complessivo di circa 175 mila euro.

In Liguria i beneficiari individuati sono la Città metropolitana di Genova, la Cer Coesi e i Comuni di Ospedaletti, Montalto Carpasio, Rezzo e Rezzoaglio.

