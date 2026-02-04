Porti di Genova e Savona da record, sfiorati i 3 milioni di container. Paroli: "Svolta per il nostro sistema portuale"

Il sistema portuale del Mar Ligure Occidentale chiude il 2025 con numeri da record. I porti di Genova, Pra’, Savona e Vado Ligure hanno movimentato complessivamente 2.999.486 teu, segnando un aumento del 6,3% rispetto al 2024 e sfiorando per la prima volta la soglia dei tre milioni di container.

La crescita è stata trainata in particolare dagli scali di Savona e Vado Ligure, che hanno movimentato circa 590 mila teu, con un incremento del 58,4% su base annua. Il porto di Genova ha registrato complessivamente 2,4 milioni di teu, in lieve flessione (-1,6%), calo attribuito principalmente alla riduzione dei volumi di transhipment, a fronte di una sostanziale tenuta del traffico gateway, cioè di destinazione finale.

In termini complessivi, il sistema ha movimentato 62,9 milioni di tonnellate di merci, in lieve contrazione rispetto all’anno precedente. In crescita invece il traffico passeggeri, che ha superato i 5 milioni (+0,6%). Il comparto crocieristico ha oltrepassato i 2,4 milioni di passeggeri, con un aumento del 6,1%, mentre i traghetti hanno registrato oltre 2,6 milioni di transiti.

Segno positivo per le rinfuse solide (+2,3%), mentre risultano in lieve calo le merci convenzionali (-3,3%). Per le rinfuse liquide si registra una flessione dei prodotti energetici (-1,9%), compensata però dalla forte crescita delle altre rinfuse liquide, in particolare quelle alimentari (+39%).

Sul fronte ferroviario, i traffici merci non containerizzati hanno beneficiato dell’avvio di nuovi servizi soprattutto nel porto di Savona, ma il numero complessivo dei convogli movimentati si è attestato a 7.935 treni, in calo del 14,2%.

“Il 2025 entra nella storia del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale – ha commentato il presidente dell’Autorità di sistema portuale Matteo Paroli –. Un risultato senza precedenti che certifica la piena maturità operativa e competitiva dei nostri scali, raggiunto nonostante uno scenario internazionale complesso e instabile”.

