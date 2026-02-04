Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, l'appello del Centro del Riuso–Assoutenti: “Cuciniamo gli avanzi"

Lo spreco alimentare rappresenta una vera piaga della società del benessere e una distruzione di risorse che offendono la civile convivenza. In Liguria, secondo le stime contenute nel Rapporto Waste Watcher 2025, lo spreco di prodotti alimentari ammonta a 101.212 tonnellate, per un valore economico stimato di circa un miliardo di euro.





Il 57% dei beni commestibili viene sprecato lungo la filiera che va dal campo al momento dell’acquisto, mentre il 43% viene buttato una volta entrato nelle mura domestiche. Quest’ultimo dato registra una riduzione del 18,7% rispetto al 2024, collocando i liguri tra i consumatori più virtuosi nella lotta allo spreco alimentare.





Nonostante ciò, ogni cittadino ligure spreca ancora circa 29 kg di cibo all’anno, con un’incidenza sulla spesa annuale pari al 5%, valore superiore di 1,6 punti percentuali rispetto al tasso di inflazione. Una sorta di “inflazione occulta” che va contrastata con maggiore attenzione agli acquisti e con una gestione più consapevole del cibo.





Ridurre lo spreco, sottolinea Assoutenti, è possibile anche riscoprendo le ricette della tradizione ligure, in particolare quelle della cucina degli avanzi: piatti semplici, sostenibili e ricchi di storia. Le ricette sono disponibili sul sito di Assoutenti Liguria: https://www.assoutenti.liguria.it/servizi/centro-del-riuso-e-del-riparo-surpluse-di-via-bologna/





In occasione della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, Assoutenti invita tutte le famiglie liguri a compiere domani, 5 febbraio, un gesto concreto: cucinare un piatto preparato con gli avanzi e inviare la propria ricetta all’indirizzo centrodelriuso@assoutenti.liguria.it

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.