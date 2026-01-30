Genova, ingresso Regione in aeroporto, sindacati: mancano certezze su coperture finanziarie

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti manifestano forte preoccupazione dopo l’incontro organizzato dalla Regione Liguria sul futuro dell’aeroporto di Genova. Secondo le organizzazioni sindacali, "non sono emersi avanzamenti concreti sulle coperture finanziarie necessarie per l’ingresso della Regione nella Società Aeroporto di Genova", come più volte annunciato dal presidente regionale.

"A sei mesi dall’ultima audizione sul tema, non si registrano progressi sulle criticità precedentemente segnalate", denunciano i sindacati, evidenziando la mancanza di posizioni chiare e indirizzi politici definiti sui nodi fondamentali: prospettive industriali dell’aeroporto, garanzie occupazionali, qualità e stabilità del lavoro, e ruolo dello scalo nello sviluppo dei trasporti liguri.

Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti ribadiscono "la necessità di un tavolo di confronto strutturato per affrontare in modo organico temi industriali, occupazionali e sociali legati al rilancio dell’aeroporto".

Anche i consiglieri regionali del Partito Democratico Federico Romeo e Davide Natale sottolineano la fondatezza delle preoccupazioni: "Da mesi denunciamo l’assenza di scelte chiare e atti concreti: non esiste alcuna delibera, nessun impegno finanziario definito, nessuna strategia industriale esplicitata".

