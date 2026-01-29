Green Pearl, la nuova sfida di Axpo nella logistica del GNL

Ha preso ufficialmente il via a Genova l’operatività di Green Pearl, la nuova nave dedicata al trasporto e al rifornimento di GNL e Bio-GNL noleggiata da Axpo per il Mediterraneo. L’unità rappresenta un’eccellenza tecnologica nel panorama europeo, grazie alla capacità di combinare operazioni di bunkeraggio nave-nave con il rifornimento diretto di autocisterne, semplificando la logistica small scale e rendendola più efficiente. Green Pearl è la prima e nuova bettolina per il bunkeraggio di GNL che rifornisce sia navi che camion.

Costruita dal cantiere San Giorgio del Porto per la società armatoriale G&H Shipping, con la partecipazione di Sofipa, Green Pearl è una nave dual fuel a propulsione elettrica da 7.500 metri cubi di capacità. Progettata per ridurre l’impatto ambientale delle attività di trasporto e distribuzione energetica, l’unità si inserisce nel percorso di decarbonizzazione dei settori marittimo e del trasporto su gomma.

Con un’area operativa concentrata prevalentemente nel Mediterraneo occidentale e lungo le coste italiane, la nave rafforza il ruolo dell’Italia come snodo strategico per il GNL e il Bio-GNL. L’avvio della piena operatività di Green Pearl segna così un passo concreto verso una logistica energetica più flessibile, sicura e orientata alla transizione sostenibile. Grazie alla doppia tecnologia ship-to-ship e ship-to-truck, la nave potenzia la sicurezza energetica e accelera la decarbonizzazione nel Mediterraneo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.