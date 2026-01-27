"Shipping, Transport & Intermodal Forum”, il summit di Telenord alla quarta edizione

Il settore della logistica, del trasporto e dello shipping si confronta oggi con confini sempre più mutevoli: geografici, normativi, tecnologici, energetici. La pressione della transizione ecologica, la complessità geopolitica, l’evoluzione normativa e digitale stanno modificando strutturalmente il modo in cui merci e persone si muovono nel mondo. È in questo scenario che si inserisce la IV edizione dello “Shipping, Transport & Intermodal Forum”, promosso da Telenord – TN Events&Media in collaborazione con il Propeller Club Port of Genoa, che si terrà il 29 e 30 gennaio 2026 presso l’Hotel Excelsior Palace di Rapallo.

Massimiliano Monti, Editore di Telenord, dichiara: “Il Forum di Rapallo si conferma un punto d’incontro strategico per un settore chiamato a navigare tra incertezze e cambiamento. I confini che oggi condizionano trasporti e logistica non sono soltanto geografici: sono barriere normative, ostacoli energetici, vincoli tecnologici. Ma ogni limite può diventare leva, se affrontato con visione e competenza. In questa edizione vogliamo offrire strumenti concreti, idee operative e soprattutto un’occasione di confronto reale tra pubblico e privato. Perché solo dal dialogo nasce la capacità di trasformare le criticità in opportunità durature".

L’apertura ufficiale è affidata a Massimiliano Monti, Giorgia Boi, Presidente Propeller Club Port of Genoa, ed Elisabetta Ricci, Sindaco di Rapallo. Seguiranno gli interventi del Viceministro ai Trasporti e Infrastrutture Edoardo Rixi, del C.te Squadra Navale Marina Militare Aurelio De Carolis, del C.te Gen. Capitanerie di Porto e Guardia Costiera Sergio Liardo e del Consigliere regionale Matteo Campora.

La prima giornata, giovedì 29 gennaio, sarà incentrata sugli scenari ambientali. A introdurre i lavori sarà un videomessaggio del COO Industrial Transformation Eni Giuseppe Ricci, seguito dagli interventi di Gianfranco Meggiorin (Coord. Operativo Navi Meteo) e Leonardo Parigi (Dir. Osservatorio Artico). Nei tre panel previsti si confronteranno, tra gli altri: Stefano Messina (Pres. Assarmatori), Luca Sisto (DG Confitarma), Stefania Timperi (Head Opportunity Identification Eni), Fulvio Carlini (Pres. Fonasba), Roberto Cazzulo (SG RINA), Roberto Ferrari (AD PSA Italy), Massimo Debenedetti (Pres. Cetena), Guido Barbazza (Ord. Ing. Prov. Ge), Oliviero Giannotti (SG Assoporti), Dario Soria (DG Assocostieri), Andrea Ranieri (Dir. Marittimo Liguria), Paola Vidotto (Dir. AIMM), Maria Ilde Colasuonno (Head Strategic Partnership Eni), Alessio Niccolini (Senior Risk Eng. Zurich), Sonia Sandei (Advisor Assoclima) e Betty Schiavoni (Vicepres. Alsea). Roberto Vidoni (AD Autamarocchi), Andrea Cappa (DG Confetra), Giuseppina Pisaniello (Head Specialties & Additives Enilive), Sabrina De Filippis (AD FS Logistix), Davide Falteri (Pres. Federlogistica), Giuseppe Rizzi (DG Fermerci), Gianpaolo Serpagli (Vicepres. UIR), Federica Montaresi (SG AdSP Mar Ligure Or.).

La seconda giornata, venerdì 30 gennaio, si aprirà con una sessione dedicata alla sicurezza marittima, con un intervento del C.te Aurelio De Carolis. Il primo panel analizzerà la cyber security applicata ai trasporti, con la partecipazione di Mario Bernero (Senior Marine Coastal Eng. EngiNe), Marco Ghisi (VP Sviluppo Business Domestico - Leonardo Divisione Cyber & Security), Paola Girdinio (Pres. Start 4.0) e Sebastiano Ferrara (Dir. Digit. e Innov. AdSP Mar Adriatico Sett.). A seguire, si discuterà dell’impatto delle crisi geopolitiche sul commercio globale con Alessandro Albertini (Pres. Anama – Fedespedi), Alice Arduini (CEO Alix Int.), Antonella Sada (Head Public Affairs DHL), Francesco Raschi (Dir. Cargo SEA), Manlio Marino (Cons. Spediporto), Gian Carlo Acciaro (AD SMS Log Porto Torres), Alessandro Ferrari (Dir. Assiterminal). Chiuderà la mattinata il panel sugli aspetti legali e assicurativi, con Enrico Molisani (Partner Wegal), Flavio Riolfo (Zurich Insurance), Flavia Melillo (Resp. Aeronautica e Trasporti ANIA) e Marco Tosi (Head Marine & Motor Willis Italia).

Nel pomeriggio, la terza sessione affronterà gli scenari istituzionali e organizzativi. Dopo l’intervento introduttivo di Maurizio D’Amico (Comitato Ind. ZLS Porto e Retroporto Genova), si alterneranno relatori come Stefano Ricci (Ricci & Partner), Giampaolo Botta (DG Spediporto), Claudio Ricci (Pres. Interporto Campano), Giorgio Cuttica (ParvaSoft), Giuseppe Costa (Pres. e AD SAAR), Matteo Paroli (Pres. AdSP Mar Ligure Occid.), Paolo Piacenza (Pres. AdSP Mar Tirreno Mer. – Ionio), Bruno Pisano (Pres. AdSP Mar Ligure Or.), Francesco Di Sarcina (Pres. AdSP Sicilia Or.), Alberto Rossi (DG Assarmatori), Annalisa Tardino (Commiss. AdSP Sicilia Occid.), Fabio Rufini (AD Cepim PR), Gianfranco De Angelis (SG UIR), insieme a Giuseppe Rizzi e Claudio Ricci, di nuovo protagonisti.

