Strategia europea sugli SMR, Consorzio Eagles accoglie con favore la visione della Commissione per accelerarne lo sviluppo

BRUXELLES - Il Consorzio EAGLES, che riunisce Ansaldo Nucleare ed ENEA (Italia), RATEN (Romania) e SCK CEN (Belgio), accoglie con favore la nuova Strategia per lo Sviluppo e la Diffusione degli Small Modular Reactors (SMR) presentata dalla Commissione Europea e lanciata ufficialmente il 10 marzo 2026 durante il Nuclear Energy Summit di Parigi. Il Consorzio EAGLES considera questa iniziativa un passo significativo per le ambizioni europee in materia di energia pulita e per l’avanzamento industriale delle tecnologie nucleari di nuova generazione.

“La nuova Strategia europea sugli Small Modular Reactors rappresenta un passo decisivo nell’evoluzione del panorama energetico europeo. La Commissione riconosce chiaramente che rapidità di implementazione, standardizzazione e cooperazione transfrontaliera sono elementi essenziali per accelerare la diffusione degli SMR: un approccio pienamente coerente con la visione di EAGLES e con gli obiettivi stabiliti nell’EU Industrial Acceleration Act. Costruire un solido ecosistema industriale europeo, in grado di garantire sicurezza energetica di lungo periodo, sostenibilità e competitività, generando al contempo benefici scientifici, tecnologici ed economici tangibili, è un’opportunità che l’Europa non può permettersi di perdere. Come EAGLES, siamo pronti a contribuire a questa trasformazione, facendo leva sulla collaborazione già consolidata.”, commenta Roberto Adinolfi, Presidente del Consorzio EAGLES.

EAGLES

EAGLES (European Advanced Generation IV Lead-cooled Energy System) è un programma europeo dedicato allo sviluppo e alla futura introduzione sul mercato di uno Small Modular Reactor veloce raffreddato a piombo (EAGLES-300). Il programma punta all’avvio della fase commerciale nel 2039, supportato da due infrastrutture chiave: LEANDREA, in Belgio, e ALFRED, in Romania. EAGLES riunisce realtà industriali e di ricerca per offrire un sistema nucleare flessibile e sostenibile dal punto di vista commerciale.

EAGLES-300

EAGLES-300 è un SMR veloce da 300 MWe raffreddato a piombo, che combina sicurezza intrinseca, funzionamento a bassa pressione e capacità di rimozione passiva del calore con i vantaggi di efficienza derivanti da uno spettro neutronico veloce, consentendo un migliore utilizzo del combustibile e la compatibilità con un ciclo chiuso. L’alta temperatura di esercizio del reattore permette non solo la produzione di energia elettrica, ma anche la generazione di idrogeno e l’erogazione di calore per settori industriali hard-to-abate. Interamente progettato all’interno dell’ecosistema scientifico e industriale europeo, EAGLES-300 contribuirà agli obiettivi europei di sovranità energetica, uso responsabile delle risorse e riduzione dei rifiuti radioattivi ad alta attività.

