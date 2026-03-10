Commercio, D'Alessandro (Sogegross): "Basko for Next Gen, per il ruolo sociale del supermercato"

Giovanni D’Alessandro, Direttore Business Unit Retail del Gruppo Sogegross, è stato ospite di Telenord durante la trasmissione Liguria Live per raccontare il percorso che il gruppo genovese sta portando avanti con Basko for Next Gen, il progetto con cui la catena di supermercati punta a ridefinire il ruolo della grande distribuzione nel territorio.





"Siamo e vogliamo essere un’impresa che dialoga con generazioni diverse, capace di mettere a confronto valori talvolta lontani, che non si chiude nella propria storia ma la utilizza come trampolino verso il futuro. Negli anni abbiamo costruito un percorso fatto di attenzione al territorio, valorizzazione delle filiere locali, relazioni con le comunità, educazione alimentare e sostegno allo sport, alla cultura e al rispetto ambientale. Tutto questo è stato una palestra importante: con Basko for Next Gen sentiamo oggi la responsabilità di mettere a sistema quanto realizzato e raccontarlo con trasparenza. Non si tratta di un punto di arrivo, ma di un progetto in continua evoluzione, fondato su valori che per noi sono centrali: sostenibilità, solidarietà e qualità della vita".





Il progetto rappresenta una nuova fase nel percorso del Gruppo Sogegross e della sua insegna Basko, che punta a superare l’idea tradizionale di supermercato come semplice luogo di acquisto per trasformarlo in uno spazio di relazione con il territorio, capace di generare valore ambientale, economico e sociale.





La prima occasione di confronto pubblico sul progetto è stata il convegno “Il valore della sostenibilità sociale per la comunità e il territorio”, organizzato il 4 marzo all’auditorium del Galata Museo del Mare di Genova in collaborazione con Italia Circolare. L’iniziativa ha riunito istituzioni, associazioni, professionisti e stakeholder per discutere del ruolo che il retail può assumere nello sviluppo sostenibile delle comunità locali.





Al centro dell’incontro diversi temi chiave: la responsabilità ambientale, la valorizzazione delle filiere produttive locali, il dialogo con il territorio e l’evoluzione del punto vendita come spazio di comunità. Un modello che mira a coniugare la presenza capillare della distribuzione con iniziative concrete a favore del benessere collettivo.





Durante il convegno sono stati presentati anche progetti sviluppati insieme a realtà del territorio nei campi della salute, della cultura e dello sport. Tra gli interventi quelli di rappresentanti del Policlinico San Martino, della Fondazione Gaslininsieme, della Fondazione Educatorio della Provvidenza e della Fondazione Coppa Paolo Mantovani, impegnate in iniziative che vanno dalla ricerca medica alla promozione dello sport come strumento di inclusione sociale.





Un secondo momento di confronto è stato dedicato proprio al tema dell’inclusione, con il contributo di organizzazioni attive nel mondo dell’educazione, dell’entertainment e dello sport, che hanno evidenziato come l’accesso alla cultura, alle attività sportive e alla formazione rappresenti una leva fondamentale per costruire comunità più coese e partecipative.





La giornata si è chiusa con un intervento dedicato al valore dell’alimentazione consapevole come primo gesto di cura verso sé stessi e verso la comunità. Il cibo, oltre a essere elemento centrale della distribuzione, viene infatti interpretato come strumento di benessere, socialità e condivisione.





In questa prospettiva Basko for Next Gen diventa una piattaforma attraverso cui mettere a sistema progetti, relazioni e iniziative che hanno un impatto concreto sui territori in cui l’insegna è presente, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra impresa e comunità.





Nata nel 1987, Basko rappresenta oggi il core business del Gruppo Sogegross. La rete conta 56 supermercati e superstore, con superfici tra i 500 e i 3.000 metri quadrati, prevalentemente in Liguria ma con una presenza in crescita anche in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. Nel 2025 l’insegna ha registrato un fatturato superiore ai 429 milioni di euro.





Il Gruppo Sogegross, fondato a Genova nel 1920 dalla famiglia Gattiglia, è oggi uno dei principali operatori privati della grande distribuzione organizzata in Italia. Con 254 punti vendita e circa 3.300 dipendenti, il gruppo opera attraverso diversi format distributivi – cash&carry, supermercati, soft discount, franchising ed e-commerce – e nel 2025 ha superato 1,2 miliardi di euro di fatturato.

