Genova al Mipim di Cannes, Salis: "Preziosa occasione per presentare la strategia di sviluppo urbano"

Il Comune di Genova partecipa fino a venerdì al Marché international des professionnels de l'immobilier (Mipim), la principale fiera internazionale dedicata al real estate in corso al Palazzo dei Festival e dei Congressi di Cannes. All’interno del padiglione italiano, nello stand dell’Ice - Italian Trade Agency, la città presenta un desk dedicato alla propria strategia di sviluppo urbano, rigenerazione e attrazione di investimenti.

L’obiettivo è promuovere un modello di crescita orientato alla qualità della vita, all’inclusione sociale e alla costruzione di un futuro urbano sostenibile.

"La partecipazione di Genova al Mipim è un’importante occasione per raccontare il nostro approccio alla città, che mette al centro le persone e la qualità della vita – ha dichiarato la sindaca Silvia Salis –. Per noi sviluppo urbano significa innanzitutto abitare: rendere la casa più accessibile a giovani, famiglie, studenti e lavoratori, valorizzare il patrimonio edilizio esistente e rigenerare gli spazi dismessi senza consumo di nuovo suolo. Vogliamo costruire quartieri in cui servizi, lavoro, studio e tempo libero siano connessi".

La sindaca ha inoltre ricordato che Genova è oggi la città con l’età media più alta d’Europa e che, per progettare il proprio futuro, deve diventare più attrattiva per i giovani che scelgono di studiare e costruire qui il proprio percorso professionale e personale.

Tra i progetti presentati al Mipim figurano la trasformazione di alcune aree strategiche della città e la rifunzionalizzazione dello stadio Ferraris, pensato come infrastruttura urbana aperta e utilizzabile durante tutta la settimana e non soltanto nei giorni di partita.

"Lavoriamo per un modello di abitare sostenibile e inclusivo, capace di unire innovazione, coesione sociale e attrattività economica – ha aggiunto Salis –. Lo sport rappresenta un linguaggio universale e uno strumento di inclusione e benessere. Investire in impianti sportivi accessibili, spazi verdi attrezzati e nuove funzioni urbane significa generare valore sociale ed economico".

Al Mipim, Genova si presenta quindi come una città in trasformazione, che punta sulla rigenerazione urbana, sulla sostenibilità, sulla ricerca e sull’innovazione, con particolare attenzione al diritto all’abitare e alla qualità della vita.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.